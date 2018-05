Nuis verlengt contract bij Lotto-Jumbo met twee jaar

Door Rik Spekenbrink



De onderhandelingen tussen Nuis en Lotto-Jumbo leken in een impasse te zitten. Het aanbod dat de ploeg hem in oktober vorig jaar deed, was in de ogen van de schaatser veel te laag, ook al zou in het contract worden opgenomen met eventuele gouden medailles op de Olympische Spelen. Het tegenaanbod van Nuis was voor de teamleiding weer een brug te ver. Daarop vielen de gesprekken stil, vertelde hij onlangs tegen deze krant. ,,De één na de ander tekent een contract en ik ben als laatste aan de beurt. Alsof ze het erop aan laten komen. Dat maakt me onzeker”, zei Nuis. Tegelijkertijd zei coach Orie ook geen geld uit te kunnen geven dat hij niet heeft. ,,Ik kan van één euro geen twee euro maken.”