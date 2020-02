Nuis realistisch: ‘Titel is ver weg als ik eerlijk ben’

WK sprintAls Pavel Koelizjnikov geen fouten maakt en doet wat van hem verwacht wordt, strijdt de overige sprintwereldtop vandaag op de eerste dag van het WK sprint om plaats twee en drie. ,,Ja”, zegt Kjeld Nuis beslist. ,,En ja, dat is een vervelende gedachte. Ik kan niet ontkennen dat hij de man to beat is”

Door Lisette van der Geest

Kortom, de Russische wereldrecordhouder op de 500 en 1000 meter én wereldkampioen op beide afstanden die twee weken geleden grote indruk maakte met zijn optreden op de WK afstanden is torenhoge favoriet. Ook al merkt Nuis (30) dat hij sinds hij in december ziek was elke week beter wordt. ,,Natuurlijk, hij (Koelizjnikov, red.) kan een foutje maken, maar dat is natuurlijk geen leuke gedachte. Zilver en brons heb ik al gewonnen, en al meerdere malen. Ik ben nog nooit wereldkampioen sprint geweest. Maar, als ik heel realistisch ben is dat ook ver weg nu.”

Wél is Nuis, samen met de andere Nederlanders, Reggeborghschaatsers Dai Dai Ntab en Kai Verbij een van de favorieten voor het podium. In Salt Lake City liet Nuis twee weken geleden met zijn winst op de 1500 meter zien dat zijn vorm terugkeert. ,,Die is goed, maar ik ben nog niet snel genoeg op de eerste meters”, zegt Nuis.

Volledig scherm Pavel Koelizjnikov. © EPA

Zwaarder

Maar, één pluspunt, denkt hij: het ijs en andere omstandigheden in de Amerikaanse schaatshoofdstad zijn vaak in het voordeel van de rassprinters, van mannen die makkelijk snelheid maken en weten dat ze in het zwaardere laatste deel van de 1000 meter doorglijden op snel ijs. Op de laaglandbaan van Hamar kan dit anders uitpakken. Nuis: ,,Ik hoop dat het lekker zwaar ijs is hier en dat heel veel sprinters er na zeshonderd meter goed klaar mee zijn. En dat ik dan even de winst kan pakken, dat zou supermooi zijn.”

De schaatser van Jumbo-Visma werkte sinds zijn terugkeer uit Salt Lake City, bijna twee weken geleden, aan zijn openingen. ,,Die waren echt niet goed en dat heb ik het hele tweede deel van het seizoen al. Daar schiet ik nog echt tekort.” Starttrainingen en visualisatietrainingen – ‘je kunt moeilijk vier starttrainingen in een week proppen, dan hou je geen liezen meer over’ – moeten zorgen dat Nuis sneller begint, vandaag, en morgen op de slotdag van het WK sprint. ,,Ik hoop dat ik nu sneller, vlugger, ben in de eerste meters. Met een goede opening kom ik echt wel ver hier op dit ijs. Maar dat is gewoon even de vraag, of dat lukt weet ik gewoon niet.”