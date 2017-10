Nuis opnieuw na Kramer op 1500 meter

Fernando Alonso kiest voor 24 Uur van Daytona

19:47 Fernando Alonso (36) zal in januari 2018 deelnemen aan de 24 Uur van Daytona in Florida. De Spaanse Formule 1-coureur van McLaren gaat rijden voor United Autosports, dat in handen is van McLaren-directeur Zak Brown. Samen met de Britten Lando Norris en Phil Hanson zal Alonso achter het stuur kruipen van een Ligier JS P217.