Nuis: Nu vol voor de Europese sprinttitel

Nuis eindigde bovendien bovenaan in het gecombineerde klassement van de 500 en 1000 meter, waardoor hij mag deelnemen aan de EK sprint in januari op de buitenbaan in Collalbo. ,,Ik heb bij die piste een goed gevoel, we komen er vaak met de ploeg om te trainen. Ik ben relatief wat zwaarder dan de andere sprinters en kan dus goed met de wind overweg. Eerder dit seizoen won ik tijdens de tweede wereldbeker op de buitenbaan in Japan ook de 1000 en 1500 meter en reed ik op de 500 meter in de B-groep eveneens de winnende tijd. Dus ik ga nu vol voor die Europese sprinttitel.’’