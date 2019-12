Nuis krijgt aanwijsplekken 1000 en 1500 meter op WK afstanden

Kjeld Nuis mag in februari toch meedoen aan de WK afstanden in Salt Lake City. De selectiecommissie langebaan van schaatsbond KNSB heeft de tweevoudig olympisch kampioen een aanwijsplek gegeven voor de 1000 en 1500 meter, de afstanden waarop hij in 2018 goud pakte op de Spelen in Zuid-Korea. Nuis ontbrak de afgelopen dagen vanwege de naweeën van een zware griepaanval bij de NK afstanden in Thialf, waar de tickets voor onder meer de EK en WK afstanden werden verdeeld.

De selectiecommissie heeft Nuis op basis van zijn prestaties in het verleden en dit seizoen een aanwijsplek gegeven. Dat betekent dat Dai Dai Ntab als nummer drie van de NK zijn startbewijs op de 1000 meter moet afstaan aan Nuis. Op de 1500 meter geldt dat voor Koen Verweij, die al had aangekondigd zich daar niet zomaar bij neer te leggen. ,,Voor mij is het heel simpel: de nummers een, twee en drie moeten gaan”, zei Verweij. ,,Hij had hier gewoon moeten staan.”

Volgens technisch directeur Remy de Wit van de KNSB verdient Nuis echter een aanwijsplek. ,,De selectiecommissie kijkt slechts naar één ding: de selectie moet ons de grootste kans op zo veel mogelijk gouden medailles bieden. Kjeld is op de 1000 en 1500 meter al enkele jaren wereldtop. Hij heeft ook dit seizoen bewezen de snelste tijden te kunnen rijden. Wij denken dat we met hem erbij de grootste kans hebben op gouden medailles in Salt Lake.” Nuis reed in maart van dit jaar op de Olympic Oval in Utah wereldrecords op de 1000 en 1500 meter.

EK afstanden

Voor de EK afstanden, van 10 tot en met 12 januari in Heerenveen, krijgt Nuis geen aanwijsplek. Ntab en Verweij kunnen daar dus wel rijden op de afstand waarop ze zich hebben gekwalificeerd. De Wit: ,,Dat toernooi is al over anderhalve week. De commissie is er niet van overtuigd dat hij in zo korte tijd wel topfit kan zijn om bij de EK voor het goud te gaan.”