Nuis kampioen na val Mulder: ‘Zo wil je niet winnen’

Omdat hij vier redelijke tijden reed, maar ook omdat hij niet vals startte en bleef staan. Dat eerste deed concurrent Hein Otterspeer zaterdag, het laatste overkwam Ronald Mulder vandaag. ,,Sneu voor hem, want hij was goed op weg”, zag ook Nuis, die na zijn matige 35,46 nu aan 1.08,63 genoeg had op de tweede kilometer om Lennart Velema en Gijs Esders af te houden. ,,Zo wil je natuurlijk niet winnen, als een ander valt. Maar je moet ook vier keer goed rijden en niet vallen. Ronald schakelt zichzelf uit.”



Zonder zelf te imponeren greep Nuis dus zijn eerste nationale sprinttitel, na zes weken van ziekte en herstel zonder races op het ijs. Het leverde hem het derde en laatste ticket voor de WK in Hamar op, waar Dai Dai Ntab en Kai Verbij al voor geplaatst waren. Daar moét het veel harder, weet Nuis. ,,En die topvorm komt er ook echt wel weer aan, dat voel ik in de temporondjes en de trainingen. Ik kan het wel, maar met spanning en een startschot is het nog even wennen. Blijkbaar heb ik toch meer ritme nodig, maar het komt goed.”