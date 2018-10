Nuis: Ik ben nog steeds fucking snel

Door Pim Bijl Negentig procent van alle verzoeken legde Kjeld Nuis naast zich neer. Toch zagen we hem onder meer in Ranking the Stars en draafde hij op bij de Libelle Zomerweken. ,,Dat zijn de dingen die ik leuk vind om te doen”, zegt Nuis, op een persbijeenkomst van zijn ploeg Lotto-Jumbo. En dan is er nog alle aandacht in het dagelijkse leven. Lachend: ,,Ik doe er tegenwoordig een uur over om boodschappen te doen, zo vaak word ik aangesproken.”

Volgens de olympisch kampioen op de 1000 en 1500 meter geven veel van die optredens in televisieprogramma’s hem meer energie dan dat het hem kost. Toch was en is het zoeken naar de juiste balans. In de verhouding arbeid-rust. ,,Soms denk je: ik blijf een topsporter en zou eigenlijk nu op de bank moeten liggen.” Maar ook privé. ,,Mijn vriendin en zoontje van twee jaar moeten mij al heel vaak missen door alle trainingen, trainingskampen en buitenlandse wedstrijden. En nu komt dit er ook nog bij. Dat is soms lastig.”

In de eerste trainingswedstrijden de voorbije weken merkte Nuis dat alle randzaken er niet voor hebben gezorgd dat hij met een achterstand aan het schaatsseizoen begint. Zo reed hij op weg naar de kwalificatiewedstrijden komend weekeinde in Heerenveen naar een baanrecord in Inzell op de 1000 meter ,,Ik ben nog steeds fucking snel. Dat is fijn om te merken. Ik merkte ook dat ik heerlijk vond om die spanning weer te voelen.”

In Pyeongchang rekende hij voorgoed af met het verleden, waarin spanning en twijfels hem op het moment suprême soms teveel werden. ,,Voor mijn gevoel ben ik op de Olympische Spelen door een barrière heengegaan. Daar ga ik ook in de toekomst nog veel aan ga hebben. Het zijn nog zeker geen automatismen, maar ik weet de momenten wel sneller te herkennen en er beter mee om te gaan. En spanning is er bij mij altijd bij een wedstrijd. Ook als het om een pokkenwedstrijdje in Inzell gaat.”



Het was niet één grote goednieuwsshow bij Lotto-Jumbo. Carlijn Achtereekte, de winnares van het goud op de 3000 meter in Pyeongchang, kampt met een probleem aan haar darmen. Op de kwaal, die vooral voor kramp in de buik zorgt, heeft ze vooralsnog geen oplossing gevonden. ,,Ik sta wat zwabberig op mijn benen. De halve training gaat het goed, daarna kak ik een beetje in. Het is jammer want ik reed goed, voel ook nog dat ik die basis heb. Maar op dit moment voel ik mij even wat minder.”