Nuis haalt snoeihard uit naar Russen: ‘Schandalig, waar gaat het over?’

Door Lisette van der Geest



,,Denk je dat ik gisteren niet naar huis wilde? Na zo’n slechte rit. Dan denk ik ook: dames en heren, ik ben weg. Dat heb ik dan het liefst. Maar je moet er gewoon voor strijden”, zegt Nuis. ,,Dan komen ze met een lulsmoes van: ‘ik ben moe’. Ja, iedereen is moe. We hebben allemaal een traject gehad van drie weken Noord-Amerika. We hebben allemaal een jetlag gehad en rijden allemaal twee afstanden op een dag. Als je morgen dan nog een keer moet, ga je er nog maar een keer voor, dan ga je niet afzeggen.”

Lees ook Voor het eerst sinds 2011 geen Nederlander op podium WK Sprint voor mannen Lees meer

Pavel Koelizjnikov, wereldrecordhouder en wereldkampioen op de 500 en 1000 meter was de onbetwiste grote favoriet voor de titel. Het wordt strijden om plaatsen twee en drie dacht het gros van de belangrijkste mondiale sprinters. Tenzij Koelizjnikov fouten zou maken. Maar Koelizjnikov stond na de eerste dag van het sprinttoernooi derde in het tussenklassement. Nuis: ,,Maar hij opende hier 9.61, harder dan in Salt Lake City. Daarna reed hij na een voorzichtig binnenbochtje een knappe tijd, een paar honderdsten van het podium. Als hij de tweede dag gewoon gas had gegeven had hij die titel kunnen pakken. Doe even sportief man, je bent de wereldkampioen en wereldrecordhouder.”

Quote Doe even sportief man, je bent de wereldkam­pi­oen en wereldre­cord­hou­der Kjeld Nuis

Nuis begrijpt ook niet dat de Russische staf akkoord ging met het afzeggen van de Russische mannensprintploeg. Als Nuis zijn coach Jac Orie eenzelfde boodschap zou brengen, ‘geeft ‘ie mij een doodschop’, zegt Nuis. ,,Het WK rijden is een eer. Ik ben er nog steeds trots op dat ik hier mag staan om Nederland te vertegenwoordigen. Dat zouden zij met Rusland ook moeten doen in plaats van via de achteringang weggaan.”

In principe treft Nuis de Russische sprinttop volgend weekeinde weer, bij de wereldbekerfinale in Heerenveen. Het is de laatste wedstrijd van het seizoen. Nuis vliegt maandag weer naar huis, tevreden met zijn afsluitende dag op het WK sprint. ,,De winst op de laatste afstand is even fijn voor mijn zelfvertrouwen. Dat heb ik ook al acht keer gedaan, hoorde ik, en dat is mooi. Zo kan ik het toernooi met een glimlach afsluiten, maar het eindklassement doet wel zeer natuurlijk. Het is nog steeds niet wat het moet zijn en daar baal ik van.”

Nuis zelf moest na een teleurstellende WK genoegen nemen met een zevende plek in het eindklassement. Kai Verbij werd vierde, Dai Dai Ntab negende.