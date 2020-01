Nuis ‘gewoon’ naar WK afstanden: eis Verweij, Ntab en Mulder afgewezen

video Australian Open heen en weer geslingerd tussen bosbranden en hevig noodweer

11:58 Indy de Vroome komt morgen pas in actie tijdens de kwalificaties op de Australian Open. Het tennistoernooi, dat veel hinder ondervindt van de door de bosbranden in Australië veroorzaakte slechte luchtkwaliteit, moest vandaag worden stilgelegd. Ditmaal was het hevige noodweer de reden. De partij tussen De Vroome en de Spaanse Lara Arruabarrena stond als vierde wedstrijd op baan 19 geprogrammeerd.