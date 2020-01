Nübel moet aanvoerderband bij Schalke inleveren na keuze voor Bayern

Bertens begint seizoen in Brisbane tegen Jastremska

12:42 Kiki Bertens begint het nieuwe tennisseizoen in Brisbane met een wedstrijd tegen Dajana Jastremska uit Oekraïne, de nummer 22 van de wereld. Bertens is in de Australische stad als zesde geplaatst. Vorig jaar haalde Bertens de tweede ronde in Brisbane.