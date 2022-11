Nu Max Verstappen kwetsbaar blijkt, wil Mercedes toeslaan in Brazilië: ‘Winnen is droom na maanden van niets’

LIVE schaatsen | Laatste dag van de wereldbe­ker in Stavanger: massas­tarts en 1000 meters op programma

Dit weekend wordt in het Noorse Stavanger het wereldbekerseizoen op de langebaan afgetrapt. We zijn alweer toe aan de slotdag met op het programma de 1000 meter voor mannen én vrouwen plus de massastarts. Met de livewidget bovenaan deze pagina houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen.

13:11