Ntoko: 'Ik wil alles op alles zetten om iets te betekenen voor NAC'

Met de wijsvinger van zijn rechterhand wijst hij naar het gras. ,,Dat ik op het veld mag staan, is voor mij een grote overwinning, omdat ik acht maanden in de gym heb gezeten. Dat was super lastig.” Naast het geloof putte hij kracht uit de woorden van zijn moeder. ,,Zij geeft me een extra boost, ik kan altijd op haar terugvallen. Ze zegt dat ik positief moet blijven en dat terugkijken geen zin heeft. Wij denken dat alles met een reden gebeurt, dus ook dit.” Met de linker wijsvinger tikt hij twee keer tegen zijn slaap aan. ,,In mijn hoofd heb ik mijn eigen reden waarom mij dit is overkomen, maar die kan ik niet delen. Later misschien. Ik wil alles op alles zetten om iets te betekenen voor NAC. Ik heb de ambities om hier langer te blijven en belangrijk te zijn voor het team. Anders kan ik net zo goed stoppen, maar dat is het laatste wat ik wil.”