Novak Djokovic zet stap richting 24ste Grand Slam met soepele zege op Stan Wawrinka

Even leek het erop dat Wawrinka in de derde set de spanning terug zou brengen. Hij leidde in de tiebreak met 3-5. Daarna sloeg de favoriet echter vier punten op rij, waarmee hij ook zijn eerste matchpoint benutte.



Djokovic was aan het toernooi begonnen met een zege in drie sets op de Argentijn Pedro Cachín. Dat was zijn eerste wedstrijd op gras van dit seizoen. Sinds zijn zege in de finale op het gravel van Roland Garros, begin juni, had hij geen wedstrijd meer gespeeld.