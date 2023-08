Novak Djokovic wint na twee jaar ‘verbanning’ bij rentree in Verenigde Staten: ‘Goed om hier terug te zijn’

Overtuigend ging het nog niet bij de nummer 2 van de wereld. Djokovic gaf al vroeg meerdere breakpunten weg en maakte ook nadat Davidovich Fokina zijn blessure had opgelopen nog fouten bij enkele makkelijke ballen. De Spanjaard werd bij 4-3 voor Djokovic voor het eerst behandeld vanwege een blessure aan zijn onderrug. In de eerste game van de tweede set werd de kwetsuur erger en gaf hij op.

Djokovic sprak na afloop van gemengde gevoelens. „Het voelt goed om na twee jaar terug te zijn in Amerika en een wedstrijd te winnen, maar de manier waarop het eindigde is natuurlijk minder leuk.” De 23-voudig grandslamwinnaar kwam sinds zijn verloren Wimbledon-finale tegen Carlos Alcaraz van vorige maand niet meer in actie. „Ik hoop dat ik hier in het toernooi kan groeien.”

Djokovic speelde twee jaar geleden tijdens de finale van de US Open zijn tot dusver laatste wedstrijd op Amerikaanse bodem. Daarna mocht hij het land niet in omdat hij niet is gevaccineerd tegen het coronavirus. De Serviër is nu in voorbereiding op de US Open, die op 28 augustus begint.