Novak Djokovic wil vader na rel met Russen weer op tribune zien tijdens finale: ‘Het was niet zijn fout’

De familie Djokovic wast de handen in onschuld na de rel op de Australian Open waar Srdjan het middelpunt van was. De vader van Novak Djokovic poseerde na de kwartfinale van zijn zoon met Russen die een vlag met de afbeelding van de Russische president Vladimir Poetin voor zich hielden.

,,Mijn vader liep daar langs en er is een foto gemaakt", beweerde Novak Djokovic na zijn gewonnen halve finale in Melbourne. ,,Daarna is het uit de hand gelopen. Hij werd misbruikt door de groep mensen die daar stond. Ik kan niet boos op hem zijn, omdat het niet zijn fout was. Hij ging naar buiten om feest te vieren met mijn fans. Hij zag veel mensen met een Servische vlag. Hij dacht dat hij op de foto ging met iemand met en Servische vlag, dat is alles. Daarna liep hij door.”

,,Mijn vader, mijn familie en ik hebben in de jaren '90 meerdere oorlogen meegemaakt", aldus de 35-jarige Serviër. ,,We zijn tegen de oorlog en zullen nooit achter geweld of welke oorlog dan ook staan. We weten hoe vernietigend het is.”

Srdjan Djokovic besloot na het incident de halve finale van zijn zoon tegen Tommy Paul voor de tv te bekijken om niet voor afleiding te zorgen in het stadion. In de finale is hij er wat Novak betreft weer bij. ,,Het was niet leuk hem er niet bij te hebben, dus ik hoop dat hij er is.”

De hele controverse ging de negenvoudig Australian Open-winnaar niet in de koude kleren zitten, vertelde hij. ,,Dit is niet is waar ik op zit te wachten. Ik hoop dat mensen het nu kunnen laten rusten, zodat we ons op het tennis kunnen richten. Het is niet ideaal om je tijdens zo'n groot toernooi met randzaken bezig te moeten houden. Maar het is onderdeel van mijn leven geworden. Helaas alleen maar meer in de laatste jaren. Maar ik probeer me daar tegen te wapenen en sterker te worden.”

Volledig scherm Novak Djokovic. Inzetjes: de vader en moeder van Novak Djokovic (boven) en de fan met het Z-symbool (onder) © Getty/AFP

