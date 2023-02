Novak Djokovic voegt wéér record toe aan palmares

Hij was zijn status als nummer 1 vorig jaar kwijtgeraakt, nadat hij meerdere toernooien gedwongen had moeten overslaan vanwege zijn weigering zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Onder andere de US Open viel hier onder. Ook nu moet de Serviër vrezen voor uitsluiting aan twee van de grootste toernooien (Indian Wells en Miami, red.) van het jaar.

De Serviër, die zich in de zomer van 2011 voor het eerst de beste tennisser van de wereld mocht noemen, evenaarde maandag voormalig tenniskampioene Graf. De Duitse was in de jaren 80 en 90 ook 377 weken de mondiale nummer 1. Volgende week zal Djokovic dit record verbreken. Hij speelt deze week niet, maar volgende week wél in Dubai.