Novak Djokovic moet diep gaan in Rome

Enige tijdrit eindigt met steile slotklim: dit staat de renners vandaag te wachten

9:10 In de twintigste etappe van de Tour de France moeten de klassementsrenners nog een keer flink aan de bak. De enige individuele tijdrit van deze Tour gaat over 36,2 kilometer van Lure naar La Planche des Belles Filles en is het slotstuk van de strijd om de gele trui.