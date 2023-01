Novak Djokovic gaat tegen Stefanos Tsitsipas op voor tiende zege bij Australian Open

Stefanos Tsitsipas heeft zich geplaatst voor zijn eerste finale bij de Australian Open. De Griek won in vier zware sets van de Rus Karen Khachanov: 7-6 (2), 6-4, 6-7 (6) en 6-3. Het is na zijn finaleplaats bij Roland Garros, in 2021, zijn tweede finale van een Grand Slam-toernooi. Hij strijdt in de finale tegen Novak Djokovic, die zich Tommy Paul eenvoudig plaatste voor zijn 10de finale in Melbourne (7-5, 6-1, 6-2). De Serviër verloor nog nooit een finale bij de Australian Open.

Op een nog enigszins lastige eerste set na kwam Djokovic geen moment in de problemen. De Serviër kwam daarin op een 5-1 voorsprong, maar gaf die uit handen nadat Paul zijn service had gebroken. De Amerikaan kwam terug tot 5-5, waarna Djokovic de set alsnog naar zich toe trok. In de tweede en derde set kende Djokovic nauwelijks meer problemen. De 35-jarige Serviër is nu 27 partijen op rij ongeslagen op de Australian Open.

,,Natuurlijk ben je niet meer zo fris als aan het begin van het toernooi”, zei Djokovic. ,,We hadden allebei zware benen in de eerste set. Ik had het geluk dat ik mijn zenuwen tegen het einde van de eerste set kon bedwingen. Dat was de sleutel. Daarna begon het lekker te lopen. Ik ben blij dat ik de finale heb gehaald.”

Djokovic, negenvoudig winnaar van het toernooi in Melbourne, jaagt op zijn 22e grandslamtitel. Hij zou daarmee Rafael Nadal evenaren als recordhouder bij de mannen. Vorig jaar mocht Djokovic niet meedoen aan de Australian Open, omdat hij zich niet wil laten vaccineren tegen het coronavirus.

De Serviër bereikte vijftien jaar geleden voor het eerst de finale in Melbourne en greep toen ook de titel. “Ik heb een levendige en sterke fantasie, maar ik denk dat ik me niet had voorgesteld dat ik zou staan waar ik nu sta. Wat kan ik zeggen? Ik ben super gezegend en dankbaar dat ik opnieuw de finale heb bereikt. Ik koester elk moment. Maar ik weet ook dat dit zonder mijn familie en team allemaal niet mogelijk was. Ere wie ere toekomt: dit is net zo goed hun succes als het mijne.”

In de finale neemt Djokovic het zondag op tegen Tsitsipas, die de afgelopen jaren steeds in de halve finales van de Australian Open bleef steken. De Griek liet in de derde set tegen Khachanov nog twee matchpoints liggen, maar sloeg in de vierde set wel toe. Tsitsipas bereikte in 2021 de finale van Roland Garros, waarin hij het in vijf sets moest afleggen tegen Djokovic. Tsitsipas verspeelde toen een voorsprong van 2-0 in sets.

Quote Als kind droomde ik ervan om de nummer 1 te worden Stefanos Tsitsipas

Naast de grandslamtitel strijden Djokovic en Tsitsipas zondag ook om de eerste plaats op de wereldranglijst. De winnaar lost de Spanjaard Carlos Alcaraz af als nummer 1. ,,Grand slams winnen en de nummer 1 van de wereld zijn, dat zijn waarschijnlijk de twee grootste zaken die je als professioneel tennisser kunt bereiken. Het wordt een mooie strijd”, aldus de Serviër. ,,Ik hou van dat getal”, zei de Griek. ,,Als kind droomde ik ervan om de nummer 1 te worden. Ik ben nu heel dichtbij. Dit zijn de momenten waar ik zo hard voor werk...”

Tsitsipas strandde in 2019, 2021 en 2022 in de halve finales in Melbourne. Zijn vierde poging om door te dringen tot de finale lukte wel. ,,Als kind zag ik Marcos Baghdatis hier op deze baan in de finale staan”, zo doelde de Griek op de Cyprioot die in 2006 de finale haalde. ,,Marcos is een van mijn favoriete spelers. Het gevecht dat ik hier vandaag leverde, bracht herinneringen naar boven aan toen ik voor de televisie naar hem zat te kijken.”

