Novak Djokovic evenaart Roger Federer met zesde eindzege op ATP Finals

Met video's Jos Verstappen na slotstuk in Abu Dhabi: ‘Max is er wel even klaar mee’

Jos Verstappen zag in Abu Dhabi hoe zijn zoon Max Verstappen vakkundig zijn vijftiende zege van het seizoen binnenhaalde. De voormalig F1-coureur was vanzelfsprekend trots en zei dat de wereldkampioen er na een lang seizoen ook wel even klaar mee was. ,,Voor Max was het vooral belangrijk om dat record van overwinningen nog te breken.”

20:56