Novak Djokovic eenvoudig naar tweede ronde US Open

Djokovic is in New York de grote favoriet voor de eindzege. Heel wat toptennissers hebben zich vanwege het coronavirus afgemeld. Zo ontbreekt Rafael Nadal, de winnaar van vorig jaar. Roger Federer is geblesseerd.

Het enige waar de Serviër zich even door liet afleiden was de klok. De umpire startte de klok voor de 25 seconden die spelers krijgen om te serveren veel sneller dan in voorgaande toernooien, tot ergernis van Djokovic. Volgens umpire Damien Dumusois was het juist de bedoeling om het tempo er flink in te houden bij de US Open. ,,Waarom?’’, vroeg Djokovic, zichtbaar geïrriteerd. ,,Er is geen verklaring? ... Bedankt dat je het ons hebt laten weten.’’ Maar uiteindelijk deed hij toch gewoon wat hij in 2020 steeds doet: winnen.