Novak Djokovic door dolle heen na revanche op Carlos Alcaraz voor verloren Wimbledonfinale in Cincinnati

Met videoNovak Djokovic heeft zondag revanche genomen voor zijn verloren Wimbledonfinale. In de finale van het ATP-toernooi van Cincinnati won de nummer twee van de wereld met 5-7, 7-6 (7) en 7-6 (4) van de nummer een, de 20-jarige Spanjaard Carlos Alcaraz. Daar had hij wel 3 uur en 49 minuten voor nodig.

Het werd de vierde toernooizege van dit seizoen voor de 36-jarige Serviër. Eerder dit jaar won hij in Adelaide en bracht hij met de winst van de Australian Open en Roland-Garros een 22ste en 23ste Grand Slam-titel op zijn palmares, waarop nu in totaal 95 titels prijken.

Djokovic overleefde in de tiebreak van de tweede set een matchpoint. Hij stond in de tweede set ook met een break achter. ,,Bizar. Eerlijk gezegd weet ik niet wat ik nog kan zeggen. Deze wedstrijd is moeilijk te omschrijven. Het was absoluut een van de zwaarste wedstrijden die ik ooit in mijn leven heb gespeeld, ongeacht welk toernooi, welke categorie, welk niveau, tegen welke speler dan ook. Het is niet te geloven”, zei Djokovic na afloop.

Na afloop scheurde Djokovic van blijdschap zijn shirt kapot. ,,Al met al was het een van de zwaarste en meest opwindende wedstrijden waar ik ooit deel van heb uitgemaakt en dit zijn de momenten en wedstrijden waar ik dag in dag uit voor blijf werken. Ik heb er nooit aan getwijfeld dat ik mijn beste tennis kan leveren wanneer het er het meest toe doet en ik ben enorm blij.”

In Cincinnati kwam zijn naam voor de derde keer op de erelijst. Hij won het hardcourttoernooi in Ohio ook al in 2018 en 2020. Voordien was hij er vijf keer verliezend finalist, drie keer tegen Roger Federer en twee keer tegen Andy Murray.

Het masterstoernooi van Cincinnati is voor de toppers het laatste voorbereidingstoernooi voor de US Open. Het laatste grandslamtoernooi van het jaar begint over een week. Vorig jaar zegevierde Alcaraz in New York. Djokovic mocht toen de Verenigde Staten niet in omdat hij zich niet heeft laten vaccineren tegen het coronavirus.

In de onderlinge confrontaties tussen de beste twee spelers van dit moment staat het nu gelijk: 2-2. Alcaraz won vorig jaar in de halve finales van het graveltoernooi in Madrid en dit jaar in de Wimbledonfinale. Op Roland-Garros hield Djokovic de jonge Spanjaard uit de finale.

Grootste titel uit loopbaan

Eerder op de dag veroverde Coco Gauff in Cincinnati de grootste titel uit haar loopbaan. De 19-jarige Amerikaanse versloeg in de finale de Tsjechische Karolina Muchova (26) met 6-3, 6-4.

Gauff, vorig jaar finaliste op Roland Garros, draait ondanks dat ze nog altijd een tiener is al een aantal jaar mee in de top van het tennis. Ze is de nummer zeven van de wereld en pakte tot deze week vier titels. Grandslamtitels of eindzeges op WTA 1000-toernooien ontbraken tot zondag echter nog op haar palmares.

Gauff maakte het na één uur en 56 minuten af op haar vierde wedstrijdpunt. Ze besloot het duel in de hitte - in Cincinnati was het boven de 35 graden Celsius - met een lovegame. Bij 5-2 liet ze nog drie matchpoints onbenut. Muchova, de mondiale nummer zeventien, besloot het duel met een afzwaaier.



In de halve finales had Gauff al de Poolse Iga Swiatek verslagen. De Amerikaanse had in zeven duels nog nooit van de nummer één van de wereld gewonnen. Gauff gaat zich nu opmaken voor de US Open, het grandslamtoernooi dat over ruim een week begint in New York. Het toernooi van Cincinnati, vijf jaar geleden gewonnen door Kiki Bertens, geldt als laatste voorbereiding.

