Novak Djokovic begint ATP Finals met zege op Stefanos Tsitsipas in partij met slechts één servicebreak

Novak Djokovic is de jacht op zijn zesde titel op de ATP Finals begonnen met een overwinning op de Griek Stefanos Tsitsipas. De Serviër was in Turijn met 6-4 7-6 (4) te sterk voor de Griek, die hij begin deze maand op het masterstoernooi van Parijs ook al had verslagen.

Na ruim anderhalf uur maakte Djokovic het af met een sterke service. Tsitsipas vroeg nog een challenge aan, hoopte het duel nog te kunnen verlengen, maar moest de 21-voudig grandslamkampioen toch feliciteren toen hij zag dat de bal op de lijn was gestuiterd.

De partij kende slechts één servicebreak en die vond direct in de openingsgame plaats. In het restant werkten beiden maar één breakpoint weg en toonden de twee zich dominant op hun eigen opslag. Tsitsipas won 80 procent van de punten op zijn eerste service, Djokovic 82 procent.

,,Het was erg belangrijk meteen zijn servicegame te winnen, dat was ook goed voor het zelfvertrouwen. We hebben de laatste tijd veel close wedstrijden tegen elkaar gespeeld en opnieuw werd het een tiebreak, waarin ik erg goed speelde”, zei Djokovic. ,,We spelen hier een beetje op hoogte, dus het is niet makkelijk de bal te controleren.”

Djokovic en Tsitsipas nemen het in de groepsfase ook nog op tegen de Russen Daniil Medvedev en Andrej Roeblev. Eerder op de dag was Roeblev in een spannende driesetter met 7-6 (7) in de derde set te sterk voor zijn landgenoot.

De 35-jarige Djokovic, die het toernooi is begonnen als de nummer 8 van de wereld, heeft het eindejaarstoernooi al sinds 2015 niet meer gewonnen. Zeven jaar geleden won hij het toernooi voor de vierde keer op een rij. Tijdens de afgelopen twee edities kwam hij niet voorbij de halve finales.

Alexander Zverev

Tsitsipas, de mondiale nummer 3, was in 2019 de beste op de ATP Finals. Toen werd het toernooi nog in Londen gehouden. Vorig jaar ging de titel naar de Duitser Alexander Zverev, die sinds Roland Garros niet meer in actie is gekomen wegens een zware enkelblessure.