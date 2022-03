Novak Djokovic beëindigt na vijftien jaar samenwerking met coach Marian Vajda

Novak Djokovic raakt eerste plaats op wereldrang­lijst kwijt aan Rus Daniil Medvedev

Novak Djokovic is vanaf maandag voor het eerst sinds jaren niet meer de nummer één van de wereld. De Serviër verloor in de kwartfinale van het ATP-toernooi van Dubai verrassend van de Tsjech Jiri Vesely: 4-6, 6-7 (4). Dat betekent een primeur voor de Rus Daniil Medvedev, die zich voor het eerst in zijn loopbaan de beste tennisser ter wereld mag noemen.

24 februari