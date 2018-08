'Nouri toont kleine neurologische vooruitgang'

Abderrahim Nouri (25) zegt in het interview dat het op dit moment 'veel beter' gaat met Abdelhak. ,,Zijn neurologische status is beter dan maanden geleden. Lichamelijk is het wel moeilijk. Er is achteruitgang. dat is puur omdat hij niet beweegt. Hij kan niet op eigen krachten zijn lichaam bewegen, alleen zijn hoofd."

Communicatie

Het is ruim een jaar geleden dat Abdelhak Nouri tijdens een oefenwedstrijd van Ajax een hartstilstand kreeg. Daarbij liep hij hersenschade op. Inmiddels is er weer een vorm van communicatie mogelijk tussen 'Appie' en zijn familie. ,,In het begin was dat nog niet zo, toen lag hij echt in coma, had hij zijn ogen dicht. Sinds december, januari is er ook een vorm van communicatie. Als je hem dingen vraagt, bijvoorbeeld 'doe je mond open' of 'bevestig dit met je wenkbrauw', dan doet hij dat. Er is nu dus wel een soort van communicatie."