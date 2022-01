Nottingham Forest knikkert Arsenal opnieuw uit FA Cup, kleinzoon van Ian Wright maakt debuut

VideoArsenal is voor de tweede keer in 25 jaar uitgeschakeld in de derde ronde van de FA Cup, waarin de clubs uit de Premier League en het Championship instromen. De ploeg van Mikel Arteta verloor met 1-0 bij Nottingham Forest.

De eerste keer sinds 1996 dat Arsenal werd uitgeschakeld in de derde ronde van de FA Cup was op 7 januari 2018, toen Nottingham Forest met 4-2 won van de recordhouder in de FA Cup (14 eindzeges). Vier jaar en twee dagen later ging Arsenal opnieuw onderuit op de City Ground aan de rivier de Trent in Nottingham.



Lewis Grabban maakte in de 83ste minuut de winnende goal namens de nummer negen van het Championship. Nottingham Forest won in 1979 en 1980 onder coach Brian Clough de Europa Cup I, maar speelt inmiddels al sinds 1999 op het tweede of derde niveau van Engeland.

Arsenal, dat de FA Cup in 2020 voor het laatst won, speelde niet met de sterkste elf. Toch stuurde trainer Mikel Arteta een representatief elftal het veld in. The Gunners speelden eenmalig in een volledig wit tenue. Met de actie ‘No More Red’, een verwijzing naar het gebruikelijke rode shirt, vroeg de nummer 4 van de Premier League aandacht voor de vele geweldsdelicten met messen onder de jeugd in Londen.

Nottingham Forest neemt het in de vierde ronde op tegen titelverdediger Leicester City. Die club won vorig jaar de FA Cup door Chelsea in de finale op Wembley met 1-0 te verslaan.

Spurs voorkomt blamage

Tottenham Hotspur had alle moeite met Morecambe, maar de ploeg van Antonio Conte ging uiteindelijk ook door naar de volgende ronde van het 150-jaar oude bekertoernooi. Morecambe (21ste in League One) kwam na 33 minuten op voorsprong via Anthony O’Connor.

Heel lang leek Morecambe te gaan stunten in het prachtige Tottenham Hotspur Stadium in Londen, maar de thuisploeg kon in het slotkwartier toch een enorme blamage voorkomen voor eigen publiek. Harry Winks maakte in de 74ste minuut gelijk en kort voor tijd scoorden Lucas Moura en Harry Kane nog.

West Ham en Wolves door

West Ham United schakelde Leeds United uit in het London Stadium: 2-0. Manuel Lanzini maakte in de 34ste minuut de openingsgoal voor West Ham, de nummer vijf in de Premier League. Jarrod Bowen maakte in de 93ste minuut nog de 2-0. Wolverhampton Wanderers won met 3-0 van Sheffield United, dat vorig seizoen kansloos degradeerde uit de Premier League. De Portugezen Daniel Podence (2x) en Nélson Semedo maakten de goals op Molineux.

Stoke City won met 2-0 van Leyton Orient. Tom Ince, de zoon van voormalig Engels international Paul Ince, maakte kort voor rust de 1-0 en Tyrese Campbell gooide de wedstrijd kort voor tijd in het slot. Bij Stoke City maakte D’Margio Wright-Phillips zijn profdebuut. De 20-jarige vleugelaanvaller is de kleinzoon van Arsenal-legende Ian Wright en de zoon van Shaun Wright-Phillips, die voor Manchester City en Chelsea speelde. Hij kwam tot 36 interlands voor Engeland waarin hij zes keer scoorde, zijn vader Ian scoorde negen keer in 33 interlands.

Loting voor vierde ronde

Morgenavond staan Manchester United en Aston Villa tegenover elkaar op Old Trafford in de laatste wedstrijd van de derde ronde. Vanavond werd al geloot voor de vierde ronde, die begin februari afgewerkt wordt.

Liverpool speelt dan thuis tegen Cardiff City, Manchester City krijgt Fulham op bezoek en West Ham United speelt uit bij Kidderminster Harriers, dat uitkomt op het zesde niveau van Engeland.

