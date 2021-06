Norris voor straf drie plekken naar achteren in startgrid Bakoe

Serena Williams sinds 2018 weer in vierde ronde in Parijs

4 juni Serena Williams heeft voor het eerst sinds 2018 de vierde ronde bereikt op Roland Garros. De 39-jarige Amerikaanse, als zevende geplaatst in Parijs, rekende in twee sets af met haar landgenote Danielle Colins: 6-4 6-4. In de vierde ronde neemt ze het op tegen Elena Rybakina uit Kazachstan.