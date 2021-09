Norris ‘verwoest’ na mislukte gok: ‘Maar team maakte de keuze net zozeer als ik’

,,Ik ben doodongelukkig, verwoest kan je wel zeggen. Het was mijn keuze, ik dacht dat dit de beste manier was om hem te winnen", aldus een emotionele Norris na afloop bij Sky Sports. De vraag vanuit het team of hij naar binnen wilde komen voor intermediates wees hij van de hand met een duidelijke ‘no!’, niet wetende dat de bui iets later in kracht toe zou gaan nemen. Dat is iets wat het personeel van McLaren wel had kunnen voorzien. ,,Het bleek uiteindelijk de verkeerde keuze, maar een die het team net zozeer nam als ik.”