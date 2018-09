Norris vervangt Vandoorne na seizoen bij McLaren

De 18-jarige Norris dingt op dit moment mee naar de wereldtitel in de Formule 2. Hij neemt het daarin op tegen de door Mercedes gesteunde George Russell. Norris won dit seizoen één race en heeft met nog vier Grands Prix te gaan een achterstand van 22 punten op Russell.



,,We zien Lando als een enorm talent. We weten al dat hij snel is en rap dingen oppikt", vertelt McLaren teambaas Zak Brown. ,,Daarnaast is hij nu al erg volwassen. Lando is een belangrijk onderdeel van ons team voor de komende jaren."