Norris stunt met pole in nat Sotsji, Verstappen speelt op veilig, brokken voor Hamilton

Dit seizoen draait vooralsnog maar om twee namen, maar er zijn zoveel meer verhalen. Neem die kwalificatie in Rusland, aan het einde van een middag, die lang volledig leek te verregenen. Maar plots was daar de zon, eventjes. En van dat droge intermezzo op een zeiknatte zaterdag in de badplaats aan de Russische Rivièra, maakte de Formule 1 optimaal gebruik.

De baan was nog nat, glibberig van alle regen, maar op intermediates en later zelfs de slicks konden de rondjes gemaakt worden. En waar de baan steeds droger werd, diende zich een wonderlijk resultaat aan. Lang stond Lewis Hamilton op pole, business as usual. Maar toen reed hij voor de slotronde zijn neus kapot in de pitstraat.

En daar kwamen de jonkies. Lando Norris voorop, die in zijn tweede run zijn eerste pole pakte, twee weken na de zege van teamgenoot Daniel Ricciardo in Monza. ,,Man, wat voelt dit geweldig’’, jubelde de Brit. ,,Wat was dit een veeleisende sessie. Het was zwaar, zo tricky. Ik heb veel risico genomen in de laatste ronde en dat betaalde zich uit. Daar ben ik extreem blij mee.”

Slippertjes Hamilton

Waar Hamilton (vierde) van de leg leek na het wisselen van de neus en ook nog eens een slippertje maakte aan het slot van zijn laatste poging, grepen nog wat concurrenten de macht. Ook omdat Max Verstappen niet op de afspraak was, hij liet met een verzekerde startplaats van achteren (gridstraf na motorwissel) de kwalificatie snel voor wat het was. Carlos Sainz greep in zijn Ferrari P2. ,,Een tricky kwalificatie, maar na Q2 zag ik dat de slicks begonnen te werken. Een rondje op de limiet en dan is dit mogelijk”, concludeerde de Spanjaard in Italiaanse dienst ,,Morgen maar eens wat plezier maken in de race, dan.”

Op P3 morgen in Sotsji: George Russell, namens Williams. Ook hij bleef landgenoot Hamilton voor. ,,Wat is dit bizar, zeg. Weer een top-3 voor ons, terwijl het zo tricky was op de baan. Heerlijk. Laten we maar voor het podium gaan morgen”, kondigde hij alvast aan. ,,Niks te verliezen.”

Drie blije mannen in Sotsji, waar Hamilton op P4 niet blij zal zijn. Maar hij staat nog wel een straatlengte voor Verstappen, die achteraan begint aan de hoofdklus.

