Noppert vertolkt cruciale rol in sprookje van Parma

Del Potro door liesblessu­re onzeker voor Roland Garros

8:35 De Argentijnse tennisser Juan Martin del Potro heeft een liesblessure en twijfelt of hij kan meedoen aan Roland Garros. Dat meldt de nummer zes van de wereld via Twitter. Hij liep de blessure eerder deze week op in het graveltoernooi van Rome tijdens zijn partij tegen de Belg David Goffin.