Noppert ondanks sterke start onderuit in derde ronde tegen Chisnall

Vorig jaar was de derde ronde ook al het eindstadion voor Noppert. Chisnall, de nummer 8 van de plaatsingslijst, speelt in de achtste finales tegen de Belg Dimitri van den Bergh.

,,Ik weet niet wat er gebeurde. Hij gaat na twee sets beter gooien, ik ga slechter gooien. Dat is het verhaal van de partij”, aldus een zichtbaar emotionele Noppert tegen RTL7. ,,Jammer, hier eindigt het. Dit was niet Danny Nopperts.”



Michael van Gerwen, Dirk van Duijvenbode en Vincent van der Voort plaatsen zich eerder al wel voor de achtste finales in een leeg Alexandra Palace in Londen. De als eerste geplaatste Van Gerwen strijdt vanavond tegen de Engelsman Joe Cullen om een plaats in de kwartfinale.



Van Duijvenbode en Van der Voort komen woensdag weer in actie. Van Duijvenbode neemt het dan op tegen de Engelsman Glen Durrant. Van der Voort stuit op de Noord-Ier Daryl Gurney.