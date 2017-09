'Noppert is te makkelijk afgebrand bij NAC'

,,NAC is gezwicht voor de druk van buitenaf en wil geen gezichtsverlies lijden. Zo zie ik de keuze om op de laatste dag van de transferwindow een nieuwe keeper te halen. Dat betekent maar een ding: dat er geen vertrouwen is in Noppert en Bertrams. Het probleem is vorig jaar begonnen toen het contract van Noppert in de eerste divisie niet verlengd werd. Diezelfde Noppert is een paar maanden later vervolgens de doelman in de eredivisie... Het was allang bekend dat Brondeel weg ging (naar FC Twente, red.), al ver voor de nacompetitie. Daar had de club op moeten anticiperen. Had Remko Pasveer (Vitesse, red.) meer geld gegeven. Of zo'n Diederik Boer (PEC Zwolle, red.), ook een doelman met genoeg ervaring. Met alle respect voor Noppert, maar hij was niet klaar voor het grote werk. Hij staat onder verschrikkelijke spanning. Als ik hem zie, zie ik alleen maar onzekerheid. Ik had nooit gedacht dat NAC met twee jonge en onervaren keepers de eredivisie in zou gaan. Een grote fout, vind ik. Die Australiër zal vast een harde jongen zijn, maar het is overduidelijk een noodsprong."