Noorwegen haalt in Belfast uit tegen Noord-Ierland

US Open Williams neemt revanche op Sakkari en staat in kwartfina­le

7 september Serena Williams heeft zich bij de US Open in New York moeizaam geplaatst voor de kwartfinales. De 38-jarige Amerikaanse had heel wat te stellen met de dertien jaar jongere Griekse Maria Sakkari. Na 2 uur en 27 minuten serveerde de zesvoudige kampioene het duel uit: 6-3 6-7 (6) 6-3.