Noorse tv-journalisten een jaar voor WK voetbal opgepakt in Qatar en het land uitgezet

Er is nog geen bal getrapt, maar het WK voetbal in Qatar blijft voor opschudding zorgen. Zondagavond werden twee Noorse tv-journalisten, die verslag deden van de werkomstandigheden van de gastarbeiders, gearresteerd en twee dagen later het land uitgezet.

Televisiejournalisten Halvor Ekeland en Lokman Ghorbani van het Noorse NRK waren sinds 14 november in Qatar. Daar hadden ze een afspraak voor een interview met Abdullah Ibhais, een oud-medewerker van de WK-organisatie die het intern opnam voor de rechten van de gastarbeiders. Ibhais werd in april veroordeeld tot vijf jaar cel wegens ‘corruptie’. Enkele uren voor zijn afspraak met Ekeland en Ghorbani werd Ibhais opgepakt door de Qatarese politie.

Ekeland en Ghorbani bleven in Qatar om een reportage te maken over de werk- en leefomstandigheden van de gastarbeiders die meehelpen aan de opbouw van het WK. Het duo zou na de live-nieuwsuitzending van zondag nog één nacht in Qatar blijven, om vervolgens maandagochtend weer te vertrekken naar Noorwegen. Maar zondagnacht werden de journalisten voor de deur van hun hotel gearresteerd. Na 32 uur in de cel werden ze vrijgelaten, maar ze moesten wel al hun materiaal in Qatar achterlaten. Vanochtend rond 06.00 uur landden ze veilig en wel met het vliegtuig in Denemarken.

Ekeland is journalist bij ‘NRK Sporten’ en houdt zich onder meer bezig met het beleid achter sport. Hij heeft verschillende kritieke producties gemaakt over de behandeling van gastarbeiders door het regime van Qatar. Ghorbani is een ervaren fotograaf bij NRK. De omroep heeft geen verklaring gekregen waarom ze zijn aangehouden.

Aanval op vrije pers

,,,Het is een ervaring die niemand wil meemaken. Ze zijn onder de indruk van wat ze meegemaakt hebben, maar gezien de omstandigheden stellen ze het goed”, aldus Thor Gjermund Eriksen, CEO van NRK. ,,We zijn erg opgelucht dat ze veilig zijn en weer naar huis kunnen. Het is natuurlijk onaanvaardbaar dat journalisten geen verslag mogen uitbrengen van een van de grootste sportevenementen ter wereld. We willen dit zeker bespreken met de FIFA. Of ik dit als een aanval op de vrije pers zie? Absoluut.”

Het is lang niet de eerste keer dat Qatar in opspraak komt in verband met de omstandigheden waarin de gastarbeiders in het land werken en leven. Sinds de start van de opbouw van het WK zijn al minstens 6500 mensen om het leven gekomen. ,,Voor sommige mensen is het echt verschrikkelijk”, vertelde Ekeland zondag nog tijdens de tv-uitzending. ,,Je ziet in hun ogen dat ze het niet goed hebben. Ze hebben lange en zware werkdagen. Maar natuurlijk zijn er ook arbeiders die het best oké vinden.”

Voormalig CIA-agent

En zo blijft het WK voetbal van volgend jaar voor beroering zorgen, nog voor er ook maar één bal heeft gerold. Persagentschap AP bracht gisteren naar buiten dat Qatar voormalig CIA-agent Kevin Chalker jarenlang heeft ingehuurd om FIFA-officials en concurrerende landen te bespioneren, om zo de toewijzing van het WK in 2010 veilig te stellen. In de jaren die volgden zou Chalker voor Qatar de kritiek in de voetbalwereld op de WK-organisatie in de gaten hebben gehouden.

De Qatarese overheid en de FIFA waren volgens AP niet bereikbaar voor commentaar.