Noorse tennissers verrassen Verenigde Staten op ATP Cup

Bredase topsport­hal verdient zich voor de helft terug

10:08 BREDA - De investering in de topsporthal in Breda wordt voor bijna de helft terugverdiend met de verhuur van de ruimtes in het complex. Dat staat in een voorstel van het college van B en W waarin aan de gemeenteraad gevraagd wordt 23,8 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het project.