Noorse schaatsers Pedersen en Nilsen gewond bij fietsongeluk

Beide schaatsers zijn afgevoerd naar het ziekenhuis in Traunstein, niet ver van Inzell. Volgens de eerste berichten heeft Spieler Nilsen een hersenschudding en een pijnlijke rug opgelopen en heeft Pedersen alleen schaafwonden. Naar verwachting moet Spieler Nilsen enkele dagen in het ziekenhuis blijven.

Wat precies de oorzaak van het ongeval is, is nog onduidelijk. Of er andere voertuigen bij het incident betrokken zijn is evenmin bekend.