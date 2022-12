Noordlaren en Nieuw-Buinen grootste kanshebbers natuurijsmarathon

,,Maar dat zegt nog niet alles. Haaksbergen en Burgum zitten hen dicht op de hielen”, aldus Hut, die maandagavond intensief contact had met de verenigingen die kandidaat zijn om een marathon op natuurijs te organiseren. ,,We gaan zien wie de strijd wint, de weergoden zorgen niet zelden voor een verrassing.”

Hut verwacht woensdag een officiële ijsmeting te kunnen doen. Als verenigingen een ijslaag van minimaal 3 centimeter hebben liggen, kunnen ze zich melden bij de KNSB voor een meting. ,,Stiekem hoop ik dat dinsdag al te kunnen doen”, zegt Hut. ,,Als we dan een piste hebben met een ijslaag die dik genoeg is, dan gaan we razendsnel schakelen. In dat geval zouden we misschien woensdagochtend al de eerste wedstrijd kunnen rijden.”