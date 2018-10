Noord-Ierse bond legt Lafferty speelverbod op na afmelding

Bertens heeft plek in WTA-fi­nals niet zelf meer in de hand

16:40 Kiki Bertens heeft een plek in de WTA-finals niet meer zelf in de hand. In de tweede ronde van het WTA-toernooi in Moskou verloor de Nederlandse van de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovitsj: 6-3, 4-6, 6-3. De in Breda woonachtige Bertens moet nu hopen op een afzegging van een van de geplaatste speelsters.