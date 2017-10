Noord-Ieren al voor aftrap laatste duel zeker van play-offs

Polen plaatst zich voor WK, Denemarken naar play-offs

20:34 Polen heeft de uitstekende uitgangspositie met het oog op het rechtstreekse WK-ticket in Groep E ook daadwerkelijk verzilverd. Het won thuis in een vreemd duel van Montenegro (4-2) en plaatste zich daarmee rechtstreeks voor het mondiale eindtoernooi. Denemarken speelde tegelijkertijd gelijk tegen Roemenië en is als tweede geëindigd. Het is daarmee zeker van de play-offs.