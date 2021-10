Nooit stond het Nederlandse shorttrack er zo goed voor als dit olympische seizoen: ‘Jonge honden komen eraan’

Van Duijvenbo­de kan stunt niet herhalen en sneuvelt roemloos bij World Grand Prix

3 oktober Een jaar na zijn sensationele finaleplaats is de World Grand Prix voor Dirk van Duijvenbode uitgelopen op een deceptie. In de Morningside Arena in Leicester sneuvelde hij vanavond al in de eerste ronde tegen de Engelsman Luke Humphries: 0-2.