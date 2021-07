Noodweer zorgt ook voor flinke schade rondom Formule 1-circuit Spa

Zeker 17 keer Supporters­col­lec­tief en FC Groningen verbijs­terd over duels op zondag­avond: ‘Dit is minachting van de fans’

14 juli Komend seizoen zullen zeker zeventien duels in de eredivisie op een zondagavond worden gespeeld, met een aftrap om 20.00 uur. Dat hebben de clubs uit de Eredivisie CV besloten en de KNVB zal daarmee in het speelschema rekening houden. Bij het Supporterscollectief Nederland is er woede over dit nieuws. ,,Clubs gaan nu bewust in tegen de wensen van de fans. Ze zeggen supporters belangrijk te vinden, maar laten hiermee het tegendeel zien.”