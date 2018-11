Noodweer zet streep door Superclásico

Het veld van stadion La Bombonera, de thuisbasis van Boca Juniors, staat blank. Ook op de tribunes liggen grote plassen. De wedstrijd tussen Boca en River Plate wordt morgen om 20.00 uur (Nederlandse tijd) al ingehaald.



Heel Argentinië kijkt al weken uit naar de ontmoeting in de Zuid-Amerikaanse Champions League. Boca Juniors en River Plate stonden de afgelopen honderd jaar al 246 keer tegenover elkaar, maar kruisen voor het eerst de degens in de finale van de Copa Libertadores. Daar staken enorme hoosbuien in de Argentijnse hoofdstad vandaag voorlopig een stokje voor. Om 21.00 uur Nederlandse tijd zou er worden afgetrapt, maar bij de veldkeuring om 16.00 uur lagen er nog overal grote plassen water. Na uren van speculatie werd duidelijk dat vandaag niet zou kunnen worden gespeeld in La Bombonera.



De return in het stadion van River Plate staat voor 24 november gepland. Het is nog onduidelijk of nu ook deze datum wordt aangepast.