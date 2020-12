Nog zonder bijnaam ziet Niels Zonneveld ‘WK-droom' uitkomen

Zonneveld kon zijn tickets naar Londen al boeken toen het coronavirus toch zorgde voor onzekerheid. Door een positieve test moest Zonneveld twee toernooien in Duitsland missen en daardoor was het WK ineens ver weg. ,,Ik hoefde bij twee toernooien alleen maar het startgeld te pakken om me te kwalificeren, maar door corona mocht ik niet deelnemen en stond ik nét te laag", aldus Zonneveld, die zich via de kwalificaties alsnóg wist te plaatsen.

,,Toen ik die laatste dubbel erin gooide, was er een beetje ongeloof toen ik naar mijn manager keek. Het voelde als gerechtigheid. Het WK wilde ik altijd al een keer meemaken, als het niet als speler zou zijn, dan wel als toeschouwer. Het is gewoon een speciaal evenement."

Quote Om mijn PDC-kaart te behouden, moet ik op het WK twee potjes zien te winnen Niels Zonneveld

Afgelopen weekend is Zonneveld afgereisd naar Londen, waar hij woensdag aantreedt tegen de Ier William O'Connor. De medewerker van het accountantskantoor heeft een aantal vrije dagen opgenomen om zich goed te kunnen voorbereiden op het WK. ,,Ik werk twee dagen per week op het kantoor, op de dinsdag en de woensdag. Dertig weekenden per jaar reis ik op donderdag of vrijdag af naar een toernooi en dan kom ik op zondag of maandag weer terug", aldus Zonneveld, die vorige maand op de Players Championship Finals indruk maakte met een zege op James Wade.

,,Darten geeft me nog geen financiële zekerheid. De ene maand verdien je, ik noem maar wat, 10.000 pond en de volgende maand helemaal niks. Gelukkig hebben we ook sponsors. In aanloop naar het WK word ik ook veel benaderd of er nog een plekje vrij is op mijn shirt. In totaal mogen er zes sponsors op, waarvan mijn kantoor er een is. Ze geven me alle steun."

Q-School

Ooit hoopt Zonneveld zich fulltime op darts te kunnen richten, maar voor nu is het behoud van zijn PDC-tourkaart - die toegang geeft tot de toernooien - het belangrijkst voor de nummer 79 van de wereld. ,,Om mijn kaart te behouden, moet ik op het WK twee potjes zien te winnen. Lukt dat niet, dan moet ik in januari terug naar de Q-School, waar ik mijn kaart opnieuw moet verdienen."

In tegenstelling tot veel andere darters heeft Zonneveld nog geen bijnaam. En als dat aan hem ligt, blijft dat nog even zo. ,,Iedereen is daarmee bezig en mensen om me heen zeggen dat het weleens tijd wordt voor een naam. Maar eigenlijk vind ik het een beetje geforceerd. Zo lang ik geen bijnaam heb, vind ik het ook prima."

Volledig scherm Niels Zonneveld. © PDC