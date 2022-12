Nóg vollere speelkalender: FIFA-baas Gianni Infantino presenteert nieuwe opzet WK clubteams

,,Het toernooi zal dan ook echt als een WK voelen", zei Infantino, die direct de volgende bestemming voor het toernooi prijsgaf: Marokko, dat onlangs door Frankrijk werd uitgeschakeld in de halve finale van het WK in Qatar. In Casablanca zullen van 1 tot en met 11 februari 2023 de zes kampioenen van de bij de FIFA aangesloten continenten en de gastheer om de wereldbeker strijden. Sinds de herstart in 2005 won telkens een Europese of Zuid-Amerikaanse club het toernooi.