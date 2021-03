Nog meer zorgen voor Barcelona: rechter schaft belastingvoordeel af

Samenvatting Koeman na comeback: ‘Als je zulke wedstrij­den wint, word je gezien als goede trainer’

11:13 Trainer Ronald Koeman is trots op het bereiken van de Spaanse bekerfinale met FC Barcelona. Zijn ploeg werkte in de return tegen Sevilla de 2-0-nederlaag uit de eerste wedstrijd weg en besliste het tweeluik in de verlenging. ,,We hebben hier iets buitengewoons gepresteerd”, zei Koeman.