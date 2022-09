Nog geen Max Verstappen-feestje op Zandvoort: ‘Het was niet geweldig’, Hamilton en Vettel gaan vrijuit

Met achtereenvolgens een uitvalbeurt en P8 , kende Max Verstappen in Zandvoort niet de start waarop hij gehoopt had. Toch blijft hij hoopvol. ,,We hebben nog de hele avond en de derde vrije training om naar de auto te kijken. We gaan proberen om competitiever te zijn.”

,,We hebben de eerste vrije training niet op zachte band gereden", vertelt Verstappen op zijn eigen website. Dat was ook niet heel gek, want al snel viel hij stil met versnellingsbakproblemen. Daardoor had hij alleen een korte run op ‘wit’ kunnen doen. ,,Op de harde band konden we niet echt zien hoe de balans was omdat we heel weinig grip hadden. Dus dan loop je een sessie achter.”

Verstappen kreeg van zijn monteurs een nieuwe versnellingsbak en kon ‘gewoon’ starten in de tweede trainingssessie, maar helemaal op rolletjes verliep die ook niet. ,,Tijdens een sessie van één uur kun je niet veel aan de auto veranderen", doelde hij op de balans van zijn RB18. ,,Dus we probeerden gewoon te dealen met wat we hadden. Dat was niet geweldig vandaag. We kunnen nog veel verbeteren.”

Bekijk hoe Verstappen stilviel in VT1

Horner: ‘Max loopt een beetje achter’

Teambaas Christian Horner vertelde dat Verstappen ‘drive’ verloor en als resultaat daarvan de versnellingsbak moest worden vervangen. ,,Dat hebben de monteurs erg goed goed en snel gedaan”, aldus de Brit. ,,Max loopt een beetje achter qua tijd track time en hij is nog niet helemaal blij met de afstelling, dus daar gaan we vanavond goed naar kijken. Zijn feedback is heel belangrijk omdat het werk in de simulator ook niet altijd het perfecte beeld geeft.”

Ook Horner genoot van de aanwezigheid van op vrijdag al 95.000 uitzinnige oranjefans. ,,De atmosfeer is fantastisch, wat een geweldig publiek. Voor Max en het team is het heel mooi om die support te hebben. De focus blijft echter op de opdracht en die is het momentum zien te behouden. Er ligt veel druk op Max, maar zoals we allemaal weten kan hij daar heel goed mee omgaan.”

Bekijk de hoogtepunten van VT2

Hamilton en Vettel gaan vrijuit

Oud-wereldkampioenen Lewis Hamilton en Sebastian Vettel hebben geen straf gekregen voor hun manoeuvres tijdens de eerste vrije training.

De Britse coureur van Mercedes en de Duitser van Aston Martin moesten zich verantwoorden bij de stewards wegens ‘vermeend onnodig hinderen’. Hamilton deed dat bij Carlos Sainz (Ferrari), Vettel hinderde Lando Norris (McLaren).

De stewards spraken met de betrokken coureurs en bekeken ook videobeelden en concludeerden dat er niet echt sprake was geweest van gevaarlijk hinderen. Ze besloten daarop de zaken af te doen zonder reprimandes voor de coureurs

Beluister hieronder de Podcast Pitstop met alles over de Grand Prix van Zandvoort

