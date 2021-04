Noa Lang terug in wedstrijdselectie Club Brugge voor topper tegen Anderlecht

Pa­rijs-Rou­baix winnen op de velodrome van Roubaix gaf Gerben de Knegt geen ‘wow-ge­voel’

19:25 Geen Parijs-Roubaix dit weekend. De koers is verplaatst naar het najaar. In plaats daarvan blikken we terug met Gerben de Knegt op 1999 toen hij de ‘Hel van het Noorden’ won. Niet op een gewone wielerfiets, maar op de mountainbike. Onder de indruk was hij echter niet van de finish op ‘die aftandse wielerbaan'.