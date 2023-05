Noa Lang over Toby Alderweireld na zege op Antwerp: ‘Hij was geïrriteerd, maar je moet niet reageren als een baby’

Daardoor kan Royal Antwerp (45 punten) de koppositie in de play-offs om de landstitel in België kwijtraken als Union (44) later op zondag wint bij Racing Genk. Ook de Limburgers (41 punten) melden zich bij winst weer in de titelstrijd met nog twee speelronden te gaan.



Bij Club Brugge hadden Bjorn Meijer en Noa Lang een basisplaats. Zij troffen bij de tegenstander hun landgenoten Calvin Stengs, Jurgen Ekkelenkamp en Vincent Janssen. Voor rust waren de kansen schaars in het Jan Breydel-stadion. Mats Rits was dicht bij een doelpunt namens de thuisclub, Janssen had kunnen scoren voor Antwerp.