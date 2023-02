Noa Lang over beledigende liedjes van Antwerp-fans: ‘Misschien maken ze zich zo druk omdat ze me goed vinden’

Lang beklaagde zich over de in zijn ogen beledigende liedjes die de Antwerp-fans over hem hadden gezongen. ,,Ik zei nog in de rust: als ze dit de hele tijd zingen over de scheidsrechter, stopt hij volgens mij de wedstrijd”, aldus de Oranje-international tegen Sporza. ,,Helaas heb ik de Antwerp-fans niet stil kunnen maken met een doelpunt. Het zint ze denk ik niet dat we hier vorig seizoen kampioen geworden zijn. Ach, ik zie dat als een compliment. Als ze niet over je zingen, ben je niet interessant genoeg. Misschien maken ze zich zo druk omdat ze me goed vinden.”