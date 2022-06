Noa Lang eerlijk over Alfred Schreuder: ‘Stuurde hem bijna een bericht dat hij beter niet meer tegen me kon praten’

Oranje traint met Virgil van Dijk en Bruno Martins Indi

Virgil van Dijk en Bruno Martins Indi zijn aangesloten bij de training van het Nederlands elftal. De twee verdedigers ontbraken gisteren nog bij de eerste oefensessie voor de komende vier duels in de Nations League met België (3 juni in Brussel), Wales (8 juni in Cardiff), Polen (11 juni in Rotterdam) en opnieuw Wales (14 juni in Rotterdam). Ze kregen rust van bondscoach Louis van Gaal.

31 mei